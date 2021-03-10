10 еврейских слов, которые вы ошибочно принимаете за русские

Оказывается, в нашей повседневной речи полно гебраизмов. Этот необычный термин означает слова, которые имеют еврейское происхождение. В русский язык они попали через древнегреческий — после того, как на Русь пришло христианство. Многие из этих слов имеют отношение к Библии, но есть среди них и те, которые мы употребляем постоянно. Вот 10 исконно еврейских слов, на которые вы никогда бы не подумали.

Юбилей

Слово произошло от древнееврейского «йовель», которое означало «баран». Именно в бараний рог трубили, возвещая начало праздника 50-летия. Причем ко дню рождения это не имело никакого отношения.

Дело в том, что пророк Моисей распорядился каждые 50 лет объявлять «год свободы», когда прощались все долги, заложенные земли могли вернуться к прежним владельцам, и даже рабы становились свободными людьми. Постепенно слово стало использоваться в более широком смысле — как торжественное празднование любой крупной даты.

Бегемот

Михаил Булгаков назвал кота Бегемотом вовсе не потому (или, по крайней мере, не только потому), что это забавная рифма. Слово «бегемот» произошло от древнееврейского «бехема», «животные». В Ветхом завете Бегемот и Левиафан — это живущие на суше и в воде чудовища, призванные сбить людей с пути истинного. Библейский Бегемот считался демоном плотских желаний, особенно — чревоугодия.

Почему этим грозным именем стали называть гиппопотама, доподлинно неизвестно. Есть версия, что люди просто решили, будто название огромного библейского чудовища отлично подходит этому необычному крупному зверю.

Кадка

Русское слово «кадка» произошло от греческого «kados» — «сосуд, бочонок». А оно, в свою очередь, от древнееврейского слова «kad» — кувшин.

Манка

Небесная манна — сладкая мелкая крупа, которую, согласно Библии, Бог послал евреям: они 40 лет скитались по пустыне под предводительством Моисея. Сыпалась она прямо с неба, отчего и получила название, ведь на иврите «ман» — это предлог, означающий «с» или «из». От него образовалось древнегреческое слово «манна», которые и было позаимствовано славянами.

Манка, которую мы варим детям на завтрак, конечно, не появляется сама собой, но визуально под описание небесной манны вполне подходит.

Сачок

На иврите «сак» означает «мешок». Предмет, безусловно, полезный в хозяйстве, поэтому слово укоренилось не только в русском, но и в других языках. От него произошло известное нам слово «сачок», а также немецкий «рюкзак» (составленный из слов «Rucken» — «спина» и «Sack» — «мешок») и французские «саквояж» («sac» — «мешок» и «voyage» — «путешествие») и «саше».

Бальзам

Образованное от корня «босем» («духи»), это слово проделало весьма долгий путь: из иврита — в древнегреческий, оттуда — в латынь, а затем во многие европейские языки. На основе греческого «βάλσαμον»в России вплоть до XVIII века говорили и писали «валсамъ». Но позже под влиянием немецкого «Balsam» буква «с» превратилась в «з».

Суббота

Слово произошло от древнееврейского «шабат» — «отдых». Буква «с» в его начале появилась благодаря древнегреческому «sabbaton».

Для иудеев суббота и сегодня является днем, когда запрещено делать любую работу, в том числе, по дому. Согласно Библии, так завещал Господь, ведь он занимался сотворением мира шесть дней, а на седьмой решил отдохнуть. Никакой ошибки здесь нет: в иудаизме суббота действительно считается седьмым днем, так как неделя у них начинается с воскресенья.

Армагеддон

Изначально этим словом в «Откровении Иоанна Богослова» обозначалось место, где должна пройти решающая битва добра и зла, а также само это сражение. Возможно, поэтому об Армагеддоне часто говорят как о каком-то грядущем страшном и, безусловно, волнительном событии.

На иврите «хар Мегиддо» означает «гора Мегиддо». Когда-то на этом израильском холме располагался крупный одноименный город. Он перекрывал дорогу через горный хребет Кармель, за которым проходили несколько торговых путей. Здесь произошло множество сражений, в том числе, самая первая задокументированная битва в истории человечества. Она состоялась в 1457 до н. э. между войсками Древнего Египта и Ханаана (страной, территорию которой ныне занимают Израиль, Сирия, Ливан и Иордания).

Так как Меггидо и его окрестности становились полем боя неоднократно, неудивительно, что считается, будто последняя схватка в истории человечества тоже должна пройти именно там.

Хохма

На иврите «хохмА» означает «искусство, опыт, премудрость». В идише (языке ашкеназских евреев) это слово стало произноситься с ударением на «о», и у него появилось переносное, привычное нам значение — «шутка, забавная история».

Сатана

Древнееврейское слово «сатан» означает «противник, клеветник». В русский язык оно, как и многие другие, пришло из греческого. Забавно, что параллельно с ним из арабского было позаимствовано слово «шайтан», имеющее тот же корень и то же значение, что сатана — «злой дух, черт».

Слова из иврита в русском — не такая уж и диковинка. Язык нашей мультинациональной страны формировался на протяжении десятков веков и становился под влиянием других, в том числе, и иврита — хотя для современных жителей России это может быть неочевидно.

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